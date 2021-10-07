/654889/البنك-الأهلي-يوضح-موقفة-من-التعاقد-مع-حمدي-النقاز

وضح اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي موقف فريقة من التعاقد مع الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: وصرح أشرف نصار عبر قناة أون تايم سبورت أن فريقة غير مهتم نهائياً بالتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الزمالك حمدي النقاز سواء بالتعاقد النهائي أو علي سبيل الإعارة. وأضاف : أتممنا كل الصفقات التي نحتاجها ولن نقوم بالتعاقد مع أي لاعب أخر في فترة الإنتقالات الحالية. تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات ٢٠٢١ وواصل: تعاقدنا مع ثلاثي دجلة إسحاقو يعقوبو ومحمد هلال و أحمد سعيد, بالإضافة إلي شراء اسامة فيصل ومحد فتحي واحمد ياسين بعد إنتهاء إعارتهم. وأختتم: سنخوض مبارياتنا الموسم المقبل علي ملعب بتروسبورت ونتمني أن يخرج الدوري بشكل جيد ويليق بالدولة المصرية. موقف لاعبي الزمالك وتواجة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب مشكلة كبيرة وهي عدم قدرتهم علي قيد اللاعبين الجدد بالإضافة إلي اللاعبين اللذين تم جلبهم إلي النادي إعارة مع بند أحقية الشراء. ويرجع ذلك إلي قيام الإتحاد الدولي لكرة القدم بمعاقبة نادي الزمالك بحرمانة من قيد اللاعبين لمدة فترتين من الإنتقالات بسبب قضية اللاعب حسام أشرف ناشئ الفريق. وكان نادي الزمالك قد أتم تعاقدة مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الحالية وهم التونسي حمدي النقاز والمدافع محمود شبانة مدافع نادي اسوان وعمر كمال عبدالواحد قادماً من نادي المصري. بالإضافة إلي المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي قام نادي الزمالك بالتعاقد معة علي سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء من نادي المقاولون العرب. وينتظر نادي الزمالك صدور قرار اليوم من المحكمة الدولية "كاس" ورفع العقوبة الموقعة علي النادي بمنع قيد اللاعبين. وفي حالة عدم رفع العقوبة سيضطر نادي الزمالك إلي تسويق رباعي الفريق إلي أحد أندية الدوري والحصول علي الإستفادة المادية من ورائهم. عروض لاعبي الزمالك الجدير بالذكر أن فريق فيوتشر مهتم بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة في حالة قيام نادي الزمالك بإعارتهم. ويقترب الدولي التونسي حمدي النقاز من الخروج علي سبيل الإعارة إلي فريق فاركو بجانب زميلة سيف الدين الجزيري. تدريبات الزمالك يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعةالبيضاء. ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا. ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي.

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