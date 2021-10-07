/654892/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة ليفربول واتفوردو في تمام الساعة الواحدة والنصف، على ملعب جريفين بارك المباراة المنتظرة بين الفريقين في سادس جولات البريميرليج، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت 10/16.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضدوبرينتفورد عبر قنوات beIN Sports HD beIN Sports Connect.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة. و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول تعدل إيجابياً أمام فريق مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرعون المصري الهدف الثاني لفريق ليفربول في المباراة بعد مراوغة لدفاعات فريق مانشستر سيتي ثم وضعها بيمينة في شباك الحارس إيدرسون.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.