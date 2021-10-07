/654894/الأزهر-يخصص-الحصص-الأولى-من-اليوم-الدراسي-للحديث-عن-نصر-أكتوبر

أكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحصة الأولى لكافة الفصول التعليمية ستكون مخصصة للحديث عن نصر أكتوبر المجيد.

دوت الخليج

الأزهر يوجه الطلاب بالحديث عن انتصارات أكتوبر

كما أشار قطاع المعاهد الأزهر، إلى أن طابور الصباح اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع المعاهد الأزهرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، سيبدأ بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعزيزًا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

الحديث عن نصر أكتوبر فى افتتاحية اليوم الدراسي بالأزهر

ووفقًا لما تمت الإشارة إليه فإن قطاع المعاهد الأزهرية قد وجه بأن تكون الكلمة الافتتاحية لمديري المعاهد الدينية فى سياق انتصارات أكتوبر، والبطولات التى قادت الدولة المصرية إلى النصر.

اقرأ أيضًا: بالشروط.. فتح باب التحويل بين كليات الأزهر للمستجدين والمتخلفين عن تسجيل الرغبات

يأتي ذلك فى إطار حرص الأزهر على توعية الآلاف من الطلاب بأهمية انتصار أكتوبر ومعرفة الأجيال الحالية بالأمجاد التى صنعها أبطال الماضي.

هذا وكان شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، قد وجه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وكافة جموع الشعب المصري، بمناسبة انتصار أكتوبر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حضر أمس الندوة التثقيفية التى انعقدت بمناسبة انتصار أكتوبر، بحضور عدد كبير من القادة العسكريين، ورجال الدولة.