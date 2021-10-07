عمرو دياب يطرح أحدث أغنيات ألبوم عيشني بعنوان «رايقة»..فيديو

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طرح الهضبة عمرو دياب منذ دقائق قليلة أحدث أغنيات ألبومه الجديد «عيشني» والتي اتت بعنوان «رايقة» وذلك بعدما تصدر البرومو الدعائي للأغنية تريند موقع التديونات القصيرة “تويتر”، بعد 3 ساعات من طرحه.

دوت الخليج يعرض الفيديو الخاص بأغنية عمرو دياب الجديد «رايقة»

أغنية رايقة لعمرو دياب

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "شوف إزاي جميلة وأنت كدة رايقة، وبتحلوي حتى لو مدايقة.. يا نجمة مسكت فيها وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة"، ويعد العمل خامس أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد عيشني، والذي من المقرر طرحه إياه خلال الفترة المقبلة.

عمرو دياب يطرح حلو التغيير

وطرح النجم عمرو دياب ،أمس، أغنيته الجديدة «حلو التغيير» من ألبومه «عيشني»، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان قد تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعًا على أنغامي

ويواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحته الساحقة بشكل ممتالي كان أحدثها تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل، اذ نشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا خلال شهر سبتمر والذي شهد صدارة عمرو دياب في بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد كامل بأغنيته "على عيني" التي تصدرت تريند يوتيوب لأكثر من 5أيام متواصلة ، أما عن المركز الثالث فتألق به محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس والأخير بأغنية "الملوك".