/654860/تنفيذا-لقرار-رئيـس-الجمهـورية-إزالة-116-حالة-تعدى-علي-المجاري-المائية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 116 حالة تعدي بنطاق 9 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 12256 م٢ عبارة عن:إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 7270 م على حرم الري بالرياح الناصري ببدر .

تنفيذا لقرار رئيـس الجمهـورية.. إزالة 116 حالة تعدى علي المجاري المائية بالبحيرة

كما تم تنفيذ عدد 24 قرار إزالة بمساحة 1952 م على مجرى نهر النيل بكوم حماده، وإزالة 53 حالة تعدي بمساحة 1275 م على حرم نهر النيل بالرحمانية، وإزالة 9 حالات تعدي على مساحة 735 م٢ على حرم النيل بالمحمودية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومزروعات .

بالإضافة إلى ازالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمدينة الدلنجات وقرية الوفائية علي مساحة 500 م ، كما تم فك شدة خشبية لعمل اعمده خرسانية وتم التحفظ علي معدات البناء، وإزالة 3 حالات تعدي بمساحة 250 م بالابعادية بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدي بمساحة 120 م بنطاق قرية بركة غطاس بأبو حمص عباره عن قواعد خرسانه.

كما تم إزالة حالتي تعدي فى المهد على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 80 م٢ بقرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن مباني من الطوب البلوك و الطوب الأحمر ، وإزالة 3 حالات تعدي بمساحة 74 م٢ علي حرم الصرف عبارة عن مبانى على الطريق العام بنطاق قرية ديبونو بإدكو.

انطلاق ماراثون الشباب والرياضة للمشي بمشاركة 500 شخصا بالبحيرة

ويأتي الماراثون فى إطار الإحتفالات بذكرى نصر اكتوبر وإنطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة ، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

كما أشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الرياضى مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.