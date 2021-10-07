مصر تدين استهداف الحوثى لمطار أبها بطائرة مفخخة بدون طيار

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى مساء أمس مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، والتى تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، مما أسفر عن عدد من الإصابات وخَلَّفَ بعض الخسائر المادية.





وأكدت مصر، حكومة وشعبًا، - فى بيان لوزارة الخارجية - دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية فى مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية الجبانة التى تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدنى والملاحة الجوية والاستقرار فى المنطقة. وأعادت مصر التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

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