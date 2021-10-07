المتحدث العسكرى: نصر أكتوبر الأكبر والأعظم على مستوى كل المدارس العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث العسكرى، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة راديو مصر، اليوم، أن نصر أكتوبر هو الأكبر والأعظم على مستوى كل المدارس العسكرية فى العالم، موضحا أن نصر أكتوبر لا يقتصر على عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، ولكن كان هناك إعداد فى كل يوم وكل ساعة، فهناك معارك خاضتها القوات الخاصة، وأخرى للقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ومعركة الدبابات والمزرعة الصينية التى تعد من أشرس المعارك التى قادها قائد حكيم ومقاتل شرس هو المشير محمد حسين طنطاوى.

وأوضح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن كل ساعة كانت تمر تسجل بطولة وإعجازًا لحرب لم تكن أبدا فى صالح مصر، ما يزيد نصر أكتوبر إعجازا، مشيرا إلى أن معركة 6 أكتوبر تسبقها فترة غاية فى الصعوبة، ساند فيها الشعب المصرى، الجيش، وتحمل بناء هذا الجيش كى يستعيد الأرض ويحقق الهدف الذى توحد من أجله الشعب، حتى ضحى بالمتطلبات اليومية.

وأضاف، أن الأيام أعادت نفسها فى 2011، وأثبت الشعب المصرى أنه شعب عظيم بحفاظه على الهوية من الجماعة الإرهابية، ووقفوا خلف الجيش المصرى حتى أدى ما عليه وحارب الإرهاب فى معركة من أشرس المعارك، وحتى الآن القوات المسلحة والشرطة المدنية على أتم الاستعداد لملاحقة فلول الإرهابيين قبل أن يستعيدوا نشاطهم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت على يقين أن معركة الإرهاب لا بد أن يكون بجوارها معركة التنمية، ردا للجميل لهذا الشعب، لافتا إلى أن المعجزات تحدث عندما يتحد المصريون على هدف واحد، ما حدث فى نصر أكتوبر، والنصر على الإرهاب، وإنجاز التنمية الشاملة على مستوى الدولة، وحاليا معركة الوعى.