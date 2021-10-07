اعتماد أكبر حركة ترقيات بقطاع الشهر العقارى والتوثيق

جدة - نرمين السيد - وشملت الحركة التى تعتبر أكبر حركة ترقيات بالشهر العقارى، تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، وشملت إنشاء بعض الدرجات الوظيفية، مقابل إلغاء درجات أخرى بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين، إلى الوظائف الأعلى طبقا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة.

وتضمن الكتاب رقم 9.069، ومرفق به كتاب رئيس القطاع، بشأن طلب إنشاء بعض الدرجات الوظيفية مقابل إلغاء درجات أخرى بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى طبقا لقرار الجهاز المركزى للتنظيم.

وأوضحت الإدارة العامة لموازنة الجهات المعاونة للهيئات القضائية، أنه بموازنة الفصل 8، مصلحة الشهر العقارى، والتوثيق فى السنة المالية الحالية، لترقية العاملين بالمصلحة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وحسب موافقة وزير العدل.