7 أساقفة فى قداس ذكرى الأربعين للأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - رأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وكل توابعها والنائب البابوى لإيبارشية شبين القناطر، اليوم الخميس، قداس ذكرى الأربعين للأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





شارك الصلاة الأنبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا، الأنبا ثيودوسيوس أسقف وسط الجيزة، الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، الأنبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبرارى، الأنبا جيوفانى أسقف وسط أوروبا، الأنبا اكسيوس الأسقف العام لعين شمس والمطرية.

وشارك أيضا فى صلوات القداس الإلهى مجمع الآباء الكهنة بإيبارشية شبين القناطر، وأسرة الأنبا بطرس.

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