أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر سبتمبر

جدة - نرمين السيد - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، عددا من الفعاليات المميزة وذلك خلال شهر سبتمبر، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.





حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (الجيزة – البحر الأحمر– الفيوم) بكافة أجهزتها التنفيذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة من جامعة بنى سويف إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بالإضافة إلى زيارات لطلاب جامعات عين شمس وبنى سويف وكذا العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر.

وفى إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمشروعات القومية والحرص على مشاركة الشباب فى حضور تلك الافتتاحات حرصت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على مشاركة عدد من طلاب الجامعات فى الافتتاحات الرئاسية التى تمت خلال شهر سبتمبر، وكذا تنظيم الندوة التثقيفية الثالثة والعشرون بجامعة الزقازيق لزيادة الوعى لدى الشباب الجامعى بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وعرفانا بتضحيات الشهداء، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بدمائهم الذكية لرفعة شأن مصرنا الغالية.