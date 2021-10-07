نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر.. استقرار اسعار البنزين حتى بداية العام الميلادي الجديد 2022 في المقال التالي
اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر، من أكثر ما يشغل بال آلاف المواطنين في الوقت الحالي هو اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر، حيث ان الاسعار قد تم تحديثها اليوم الخميس الموافق يوم 7 اكتوبر 2021، حيث ان الأسعار قد انخفضت عن الايام الماضية، ويرجع هذا إلى انخفاض سعر الدولار والذي أدى إلى انخفاض سعر النفط العالمي وبالتالي فقد انخفضت الأسعار الخاصة بالبنزين لليوم الخميس الموافق يوم 7 أكتوبر 2021، بالاضافة إلى ذلك فإن الأسعار الجديدة والتي قد تم الاعلان عنها من المقرر أن يستمر العمل بها حتى بداية العام الميلادي الجديد 2022 حسب آخر تصريحات قد تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين.
اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر
من المقرر ان تنخفض اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر اجمالي خمسة وعشرون قرش للتر الواحد، لذلك فإن هذا الانخفاض يعتبر انخفاضًا مميزًا، حيث قد صدر قرار رسمي من أحد المسؤولين في الحكومة المصرية قائلًا “قرار لجنة الوقود ينحصر فى الغالب بين «الزيادة» أو «التثبيت» وإن كان «التثبيت» هو السيناريو الأكثر ترجيحا لدى المسئول”، لذلك فإنه حتى الآن لم يتم تثبيت الاسعار، وقد صدر هذا القرار بعد وصول سعر النفط العالمي إلى 81.12 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.
تفاصيل اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر
لقد صدرت بعض التفاصيل اسعار البنزين الجديدة 2021 في مصر، حيث قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل الحكومة المصرية عن الأسعار الجديدة والتي قد تم بدأ العمل بها اليوم الخميس الموافق يوم 7 اكتوبر 2021، على ان يتم مناقشة تلك الأسعار والاتفاق على التثبيت حتى نهاية العام الميلادي الحالي، وقد جاءت الاسعار الحديثة والتي قد أصبحت متاحة في محطات البنزين قد جاءت كالاتي:
- البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر
- البنزين 92 إلى 7.50 جنيه.
- وخفضت سعر البنزين 80 أوكتين، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه.
- 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر
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