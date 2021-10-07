/654897/استعدادا-لإستقبال-العام-الدراسي-الجديد-تعقيم-وتطهير-جميع-المدارس-بالبحيرة-صور

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بإستمرار المرور الدوري على المدارس للوقوف على مدى إستعدادها والتأكيد على انتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياة وكهرباء وأسوار وبوابات والتأكد من جاهزية المباني الجديدة للعام الدراسي الجديد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد.. تعقيم وتطهير جميع المدارس بالبحيرة وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انه تم إنتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس. و مراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، والتاكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي. تعقيم وتطهير جميع المدارس بالبحيرة بالإضافة إلى التوجيه بمتابعة الإلتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الإنضباط الإداري بالمدارس والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف الرسمية. وكذا الإلتزام بتوزيع الكتاب المدرسي على الطلاب منذ اللحظة الأولى لبداية الدراسة.

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