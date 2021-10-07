الحفر المصرية تحتفل بإبناء العاملين المتفوقين دراسيا «صور»

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حرصت شركة الحفر المصرية علي تقدير أبناء العاملين من طلاب المرحله الثانوية العامة المتفوقين، إستمرارا في تعزيز ثقافة التقدير والدعم للعاملين وابنائهم، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نظمت شركة الحفر المصرية برئاسة المهندس اسامه كامل رئيس مجلس الإدارة، احتفالية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًّا في مقر الشركة، بحضور عدد من مسؤولي الإدارة العليا بالشركة من مساعدي رئيس الشركة ومديري العموم، واللواء مدحت عبد الغني مدير امن الشركة، والسيد سعيد حافظ رئيس اللجنة النقابية ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

الحفر المصرية تحتفل بإبناء العاملين المتفوقين دراسيا

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة التهاني الي الطلاب المتفوقين وأسرهم متمنيًا لهم مزيد من التفوق والتقدم في حياتهم المستقبلية.

وأعرب سعيد حافظ نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، عن اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم نماذج مشرفة وأمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات، وطالبهم ببذل المزيد من الاجتهاد والتفوق من أجل تقدم وازدهار وطننا الحبيب متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

واشاد العاملين وأولياء الامور بهذا التقدير معبرين عن فخرهم بكونهم جزءا من عائلة شركة الحفر المصرىة شاكرين إدارتها وكل من شارك بهذا الاحتفالية.

استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد.. تعقيم وتطهير جميع المدارس بالبحيرة

على جانب أخر أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انه تم إنتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس.

و مراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، والتاكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي.

تعقيم وتطهير جميع المدارس بالبحيرة

بالإضافة إلى التوجيه بمتابعة الإلتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الإنضباط الإداري بالمدارس والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف الرسمية.

وكذا الإلتزام بتوزيع الكتاب المدرسي على الطلاب منذ اللحظة الأولى لبداية الدراسة.