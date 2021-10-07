/654891/لقاح-كورونا--قرار-عاجل-من-استئناف-القاهرة-بشأن-دخول-المحاكم

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عصام الدين أحمد فريد، اليوم الخميس، قراراَ بعدم السماح لجميع موظفي محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها بالدخول لمقار العمل اعتباراَ من 25 نوفمبر 2021 إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.

دوت الخليج

وجاء ذلك القرار إيماءاَ لقرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي قرر بعد السماح للعاملين بدخول المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.

وكان استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبته المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٨/ ٢٠٢١، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

النيابة تباشر التحقيقات في العثور على جثة شاب مذبوح بطريق الأوتوسترادالنيابة تباشر التحقيقات في العثور على جثة شاب مذبوح بطريق الأوتوستراد

تفاصيل الزيارة

كما استقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى.

جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عصام المنشاوي، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته.

علاقات التعاون

حيث أكد المستشار عصام المنشاوي، على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق بين النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبهما أعرب كل من المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار فاروق الشنواني - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن بالغ التقدير للدور الهام الذي تقوم به النيابة الإدارية، والتطوير البارز والشامل الذي قام به المستشار عصام المنشاوي، خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية، متمنيين لسيادته موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.