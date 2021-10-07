- 1/2
- 2/2
/654895/مصرع 8-أشخاص-بينهم-4-أطفال-بطريق-الجيزة--صور
شهد الطريق الصحراوي الشرقي قيبل نفق أطفيح بالجيزة، مصرع 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث مروري بنطاق، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال بطريق الجيزة
تفاصيل الحادث
وكانت تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة في الجيزة بوقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي.
إجهاد جنين ووفاة جميع الركاب
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أن السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وأتضح إجهاض جنينها ووفاة جميع الركاب متأثرين بإصابات جسيمة.
وقام رجال الإسعاف بنقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أطفيح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق اخر سحبت الجهات الأمنية 3569 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 54 سيارة ودراجة بخارية متروكة في الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.
الملصق الإلكتروني
وأكدت وزارة الداخلية، أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.
مزايا الملصق الإلكترونى
وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».
يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطريق الجيزة .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.