مصرع 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطريق الجيزة .. صور

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شهد الطريق الصحراوي الشرقي قيبل نفق أطفيح بالجيزة، مصرع 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث مروري بنطاق، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال بطريق الجيزة

تفاصيل الحادث

وكانت تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة في الجيزة بوقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي.

إجهاد جنين ووفاة جميع الركاب

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أن السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وأتضح إجهاض جنينها ووفاة جميع الركاب متأثرين بإصابات جسيمة.

وقام رجال الإسعاف بنقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أطفيح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.