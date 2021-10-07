النائب محمد عمارة لـ دوت الخليج: نعد الشعب المصري بلتبية مطالبه بدور الانعقاد الثاني «فيديو»

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قال النائب محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور الانعقاد الأأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، كان فصير في المدة الزمنية ولكن على الرغم من ذلك أدى مت عليه بشكل يؤكد هيبته وأهميته في العمل النيابي المصري.

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وأضاف النائب محمد عمارة في تصريحات لموقع تحيا مصران مجلس الشيوخ مليء بالكفاءات التي تجعلع على البذل والعطاء والمشاركة الفعالة التي تضمن قيامه بدوره التشريعي بشكل جيد.

ووعد النائب محمد عمارة الشعب المصري بمزيد من العمل خلال دور الانعقاد الثاني، وتفعيل الدور التشريعي للصالح العام.

أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية يحصدون ٨مقاعد في انتخابات اللجان النوعية بالمجلس

هذا ونجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت ل٨ مقاعد، تمثلت في أربعة وكلاء ، و أربعة أمناء سر ، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب محمد فريد في الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن ، والنائب محمد السباعي ، وكيلاً للجنة الزراعة والري والموارد المائية ، والنائبة سها سعيد وكيلاً للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملةو،النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة المالية والإقتصادية والإستثمار .

كما نجحت النائبة نهي ذكي بالفوز بمنصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب محمد عمارة ، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وتقدمت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب وتتمني لهم خالص التوفيق.

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الإعلان عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشريعي الأول، وءلك لمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ عن ورود اخطارات من بعض الأحزاب الممثلة بالمجلس بأسماء ممثلي الهئيات البرلمانية، حيث اختير النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، ، والنائب سلوي ابراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية

هذا ونجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللائحة الداخلية للمجلس

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.