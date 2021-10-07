/654901/ملقاش-الكبينة-سقوط-حلاق-من-الدور-الـ-12-في-الشرقية--فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو من إحدي كاميرات المراقبة الموجودة داخل عقار لشخص يسقط من الأسانسير من الدور الـ 12 بمدينة فاقوس محافظة الشرقية وسط حالة من التعاطف مع الفقيد والتعجب من كيفية فتح باب الأسانسير دون وجود المصعد.

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فيما أتضح ان الشخص الذي ظهر في الفيديو حلاق يدعي «ميلاد رزق»، 45 سنة، من محافظة الشرقية، وكان عائد من عمله وعندما ضغط علي زر المصعد، وفتح له لترصد الكاميرات انه سقط لعدم وجود كابينة المصعد وتوفي في الحال.

فتح باب الأسانسير

وكانت سادت حالة من التعجب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، من كيفية فتح باب الأسانسير وخاصة لعدم صعود المصعد، مما أدي الي قيام الضحية بالدخول دون أن ينتبه لعدم وجود المصعد أمامه، ويسقط من الدور الـ 12 بأحد العمارات في شارع الدروس في الشرقية.

سقط من الـ12

وأضاف رواد مواقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك» خلال تعليقاتهم قائلين« كيف يفتح باب الأسانسير وكابينه المصعد مش موجودة» .

فيما نجح رجال قوات الحماية المدنية في الشرقية من إنتشال الجثة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة في الشرقية، وتحرير محضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات.