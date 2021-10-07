احتفالا بنصر أكتوبر..أنغام تحيي حفلا غنائيا الليلة بالصالة المغطاة

/654906/احتفالا-بنصر-أكتوبرأنغام-تحيي-حفلا-غنائيا-الليلة-بالصالة-المغطاة

تستعد المطربة المصرية أنغام لإحياء حفل غنائي الليلة ضمن إحتفاء نجوم الفن والغناء بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات في الصالة المغطاة بحدائق أكتوبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل أنغام

وتقدم أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها منها: “بلدى التاريخ وحالة خاصة جدا وبتوصفنى سيدى وسيدى وصالك وعمرى معاك وأكتب لك تعهد وعرفها بيا وولادبلت وبعتلى نظرة وأنا بعته كتير ونفس الشوق ومهزومة واتجاه واحد وحتة ناقصة”.

تامر عاشور يتعاون مع أنغام في عمل غنائي من تلحينه

هذا وكشفت المطربة المصرية أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في عمل غنائي جديد من المقرر أن يقوم الأخير بتلحينها، مأكدة أنها من جمهور ومحبي عاشور.

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية”، الذي يعرض على قناة mbc مصر: “أنا وتامر عاشور بنتعاون في أغنية جديدة ستكون من ألحانه، والأغنية للشاعر نادر عبدالله، وتوزيع طارق مدكور”.

نجوم الفن يشاركون في فيلم صناع التاريخ

وكان من ضمن إحتفالات النجوم بنصر أكتوبر، مشاركتهم في فيلم «صناع التاريخ» وكان منهم محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكي، وآسر ياسين، والشاعر هشام الجخ، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسي.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه بحكم موقع مصر التاريخي، كانت ومازالت مطمعا لكثير من الغزاة الذين حاولوا محاربة مصر من كل الجهات، لكن في كل مرة كانت أطماعهم تتبخر لأن أهلها دائما "يد واحدة" أمام أي خطر، كما إلى أن الجندي المصري هو الوحيد الذي أستطاع أن يعيد كل حبة رمل من أرضه، فضلا عن وصوله لأهم النقاط الحصينة للجيش الإسرائيلي في ساعات معدودة.

ولفت الفيلم إلى أن يقين المصريين بأنفسهم وبلدهم كان أكبر من كل الغزاة، وكانوا دائما في كل موقف أو تحد يصنعون تاريخا جديدا ويقفون في وجه أي طامع يريد أن يفرقهم من خلال الأكاذيب والتشكيك والشائعات.