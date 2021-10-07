/654908/بالصور-نشوى-الشريف-تفتتح-أول-خط-نقل-جماعي-بالمنيب-لخدمة-المواطنين

أفتتحت اليوم النائبة نشوى_الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول خط نقل جماعي بالمنيب لخدمة قطاع كبير من قاطينى المنيب والاقاليم ( المنيب-شارع البحر الأعظم-الجيزة-الرمد-شارع المانيل-شارع القصر العينى-ميدان التحرير-ميدان عبد المنعم رياض-اسعاف-رمسيس-غمرة-عباسية-جامعة عين شمس-كوبرى القبة-خليفة المأمون-روكسي-الحجاز-الألف مسكن-عرب الجسر-جراج كوريا-صلاح الدين-سافير-تريومف-سانت فاطيمة-وصولاً بمساكن عين شمس) بسعر رمزى قدره خمسة جنيهات.

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وأشارت النائبة نشوى الشريف أن هذا أول مشروع نقل جماعى يخدم جميع أهالى هذه المنطقة حيث ان جميع المينى باصات حديثة ومجهزة، متوجهة بالشكر للواء رزق على رئيس هئية النقل العام وعماد عبد الجليل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة هيئة النقل العام والمهندس محمد عبد الله المدير التنفيذى لمشروع شركات النقل الجماعى والمهندس هشام أحمد رقابة الجيزة للنقل الجماعى وعماد عيسى رئيس تفتيش جنوب الجيزة وجميع السائقين والعاملين بموقف المنيب.

نشوى الشريف تفتتح اول خط نقل جماعي بالمنيب لخدمة المواطنين

ولفتت عضو مجلس النواب أن هذا الأمر تم بحضور محمد الكتبى مدير مكتب النائبة، وشريف العيسوى من أهالى منطقة المنيب، مقدمة لهم الشكر على حسن الإستقبال.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب

هذا ونجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و 4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحي بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللائحة الداخلية للمجلس

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.