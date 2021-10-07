رسمياً.. بيراميدز يتعاقد مع وليد الكرتي لمدة 3 سنوات

/654910/رسميا-بيراميدز-يتعاقد-مع-وليد-الكرتي-لمدة-3-سنوات

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية فيديو قصير للاعب وليد الكرتي بقميص نادي بيراميدز معلنة تعاقدها مع اللاعب بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ويأتي تعاقد بيراميدز مع الكرتي ضمن تلبية النادي لطلبات المدير الفني إيهاب جلال من أجل المنافسة علي البطولات في العام المقبل.

مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد بيراميدز للسفر يوم ١٣ أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة نادي عزام يوم ١٦ من نفس الشهر في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يختتم بيراميدز معسكره الإعدادي الحالي بمواجهة ودية يوم السبت أمام أهلي بني غازي الليبي بملعب الدفاع الجوي.

مباراة بيراميدز وعزام التنزاني

يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيرة عزام التنزاني فيذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة في يوم ١٦ أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكام المباراة

ويدير المباراة، الحكم رينج مالونج من جنوب السودان ويعاونه، حمزة حجي، المساعد الأول من الصومال، ونور محمد المساعد الثاني، وحسن حجي الحكم الرابع، ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.

تصريحات إيهاب جلال

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة للمركز الإعلامي" كان لدينا 6 غيابات أساسية أمام الزمالك، ورغم ذلك قدمنا مباراة كبيرة من الناحية الفنية والخططية".

وزاد" اللعب أمام الزمالك كان بمثابة التجهيز القوي للموسم الجديد، خاصة أن بطولة الدوري تقترب من البداية خلال الفترة القادمة، وأيضا إعداد قوي لمباريات الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل" راضي تماما على مستوى اللاعبين خلال اللقاء، وتم منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة، وظهرت بشكل وأداء جيد للغاية، والمجموعة التي شاركت كانت مميزة للغاية".

وأكمل" لم أدفع بحسين السيد منذ بداية المباراة لأنه لم يتدرب مع الفريق كثيرا ويجب أن تكون البداية هادئة وفضلت عدم الدفع به خلال المباراة".

واختتم" نستعد خلال الفترة القادمة لمباراة عزام التنزاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ونسعى للصعود للدور القادم".

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.