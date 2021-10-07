/654912/الجميع-يشاركتمثيل-12حزبا-بهيئات-مكاتب-لجان-مجلس-النواب-الـ25-و19مقعد-للمستقلين

شهد الإسبوع الأول من دور الإنقعاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 والتى تضم 100مقعد على مستوى (الرئيس – الوكالة- أمانة السر) وتضمنت نجاح جميع الأحزاب فى التمثيل داخل هيئات المكاتب بجانب عدد كبير من المستقلين ماعدا حزب النور والحاصل على سبع مقاعد فقط بالفصل التشريعى الجارى.

دوت الخليج

هيئات مكاتب اللجان النوعية تجرى الانتخابات لها بشكل سنوى مع انطلاقة دور الانعقاد للفصل التشريعى الذى يكون يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر سنويا، وذلك بخلال هيئة مكتب مجلس النواب والتى تجرى الانتخابات لها كل 5سنوات مع بداية الفصل التشريعى، وتوجد إجراءات وضابط خاصة بالعملية الانتخابية يتم تنفيذها بشأن اللجان مع بداية كل عام برلمانى.

الانتخابات للجان النوعية هذا العام والتى تمت على 100مقعد نجحت فيها جميع الأحزاب بأن تتواجد فى هيئات المكاتب، حيث المجلس به 13حزب سياسى بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والتى تضم مستقلين وأحزاب، ومن ثم نجح 12حزب بأن يكون ممثل فى الهيئات وهو أمر مختلف عن سنوات ماضية حيث هيئات مكاتب اللجان كانت دائما ما تكون لصاحب الأغلبية فى المجلس، وهو نهج رفضته الأغلبية الحالية لحزب مستقبل وطن والتى تعتمد على المشاركة والتنافس مع جميع الأحزاب تحت قبة البرلمان.

«الجميع يشارك»..تمثيل 12حزبًا بهيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 و«19مقعد للمستقلين»

الأحزاب التى مثلت فى هيئات مكاتب اللجان ما بين رئيس ووكيل وأمين سر تضمنت كل من حزب مستقبل وطن والذى حصل على 59 مقعد من هيئات مكاتب اللجان، وحصل حزبا حماة وطن والشعب الجمهورى لكل منهم على أربع مقاعد، وحزب مصر الحديثة على ثلاثة مقاعد، فيما حصلت أحزاب المصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية والوفد لكل منهم على مقعدين، وأيضا أحزاب العدل والتجمع والحرية وإرادة جيل والمؤتمر على مقعد لكل منهم فى الوقت الذى حصل المستقلين على 19مقعد، منهم 10معين و9منتخبين، مع الإشارة بأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ممثلة من خلال الأحزاب والمستقلين أيضا بحصولها على 10مقاعد.

«الجميع يشارك»..تمثيل 12حزبًا بهيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 و«19مقعد للمستقلين»

100مقعد لهيئات اللجان النوعية الـ25بمجلس النواب

59 مقعد لحزب مستقبل وطن

4مقاعد لحزب حماة الوطن

4مقاعد لحزب الشعب الجمهورى

3مقاعد لحزب مصر الحديثة

مقعدين لحزب المصرى الديمقراطى

مقعدين لحزب الوفد

مقعدين لحزب الإصلاح والتنمية

مقعد لحزب إرادة جيل

مقعد لحزب الحرية

مقعد لحزب المؤتمر

مقعد لحزب العدل

مقعد لحزب التجمع

19مقعد للمستقلين(10معين-9منتخب)