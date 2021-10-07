- 1/3
- 2/3
- 3/3
/654912/الجميع-يشاركتمثيل-12حزبا-بهيئات-مكاتب-لجان-مجلس-النواب-الـ25-و19مقعد-للمستقلين
شهد الإسبوع الأول من دور الإنقعاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 والتى تضم 100مقعد على مستوى (الرئيس – الوكالة- أمانة السر) وتضمنت نجاح جميع الأحزاب فى التمثيل داخل هيئات المكاتب بجانب عدد كبير من المستقلين ماعدا حزب النور والحاصل على سبع مقاعد فقط بالفصل التشريعى الجارى.
دوت الخليج
هيئات مكاتب اللجان النوعية تجرى الانتخابات لها بشكل سنوى مع انطلاقة دور الانعقاد للفصل التشريعى الذى يكون يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر سنويا، وذلك بخلال هيئة مكتب مجلس النواب والتى تجرى الانتخابات لها كل 5سنوات مع بداية الفصل التشريعى، وتوجد إجراءات وضابط خاصة بالعملية الانتخابية يتم تنفيذها بشأن اللجان مع بداية كل عام برلمانى.
الانتخابات للجان النوعية هذا العام والتى تمت على 100مقعد نجحت فيها جميع الأحزاب بأن تتواجد فى هيئات المكاتب، حيث المجلس به 13حزب سياسى بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والتى تضم مستقلين وأحزاب، ومن ثم نجح 12حزب بأن يكون ممثل فى الهيئات وهو أمر مختلف عن سنوات ماضية حيث هيئات مكاتب اللجان كانت دائما ما تكون لصاحب الأغلبية فى المجلس، وهو نهج رفضته الأغلبية الحالية لحزب مستقبل وطن والتى تعتمد على المشاركة والتنافس مع جميع الأحزاب تحت قبة البرلمان.
«الجميع يشارك»..تمثيل 12حزبًا بهيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 و«19مقعد للمستقلين»
الأحزاب التى مثلت فى هيئات مكاتب اللجان ما بين رئيس ووكيل وأمين سر تضمنت كل من حزب مستقبل وطن والذى حصل على 59 مقعد من هيئات مكاتب اللجان، وحصل حزبا حماة وطن والشعب الجمهورى لكل منهم على أربع مقاعد، وحزب مصر الحديثة على ثلاثة مقاعد، فيما حصلت أحزاب المصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية والوفد لكل منهم على مقعدين، وأيضا أحزاب العدل والتجمع والحرية وإرادة جيل والمؤتمر على مقعد لكل منهم فى الوقت الذى حصل المستقلين على 19مقعد، منهم 10معين و9منتخبين، مع الإشارة بأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ممثلة من خلال الأحزاب والمستقلين أيضا بحصولها على 10مقاعد.
«الجميع يشارك»..تمثيل 12حزبًا بهيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 و«19مقعد للمستقلين»
100مقعد لهيئات اللجان النوعية الـ25بمجلس النواب
59 مقعد لحزب مستقبل وطن
4مقاعد لحزب حماة الوطن
4مقاعد لحزب الشعب الجمهورى
3مقاعد لحزب مصر الحديثة
مقعدين لحزب المصرى الديمقراطى
مقعدين لحزب الوفد
مقعدين لحزب الإصلاح والتنمية
مقعد لحزب إرادة جيل
مقعد لحزب الحرية
مقعد لحزب المؤتمر
مقعد لحزب العدل
مقعد لحزب التجمع
19مقعد للمستقلين(10معين-9منتخب)
- تنسيقية شباب الأحزاب(ممثلة من خلال الأحزاب والمستقلين بـ10مقاعد)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الجميع يشارك»..تمثيل 12حزبًا بهيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 و«19مقعد للمستقلين» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.