الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. وعظمى القاهرة 30 درجة

أما عن الظواهر الجوية، فيتوقع أن تسود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، فى حين تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الاسكندرية 27 21
وادى النطرون 28 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 21
السلوم 26 20
سيوة 29 20
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 30 20
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 20
العريش 27 22
رفح 27 22
رأس سدر 30 21
نخل 27 19
نويبع 31 25
طابا 29 22
كاترين 28 13
الطور 31 23
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 32 23
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 20
بنى سويف 30 20
المنيا 30 21
أسيوط 31 20
سوهاج 31 21
قنا 32 21
الأقصر 35 23
أسوان 37 22
ادفو 36 22
أبوسمبل 36 23
الوادى الجديد 34 20
شلاتين 33 23
ابو رماد 33 22
حلايب 32 23
رأس حدربة 32 22
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