التعليم العالى: مقترح لزيادة المنح الدراسية للطلاب الليبيين الوافدين

وتأتى الزيارة فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، وفى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتماشيا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.
وناقش الجانبان بعض المشكلات التى تواجه الطلاب الليبين أثناء دراستهم فى مصر، وآليات التغلب عليها.
وتناول اللقاء تقديم مقترح لبرنامج تنفيذى بين مصر وليبيا؛ لدعم التعاون بين البلدين، وحل جميع المعوقات التى تواجه الطلاب الليبيين، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لهم.
ومن جانبها، قدمت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، عرضا حول مميزات منصة الخدمات الجديدة "ادرس فى مصر" والتسهيلات الكبيرة فى عملية التقديم للطلاب، مضيفة أن مبادرة "ادرس فى مصر" تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية فى مختلف المجالات.
كما أكدت حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الإفريقية الصديقة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيدة بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وليبيا فى كل المجالات، وبخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.
ومن جانبه، أعرب الجانب الليبى عن تقديم الدعم للطلاب ليتمكنوا من التقديم على المنصة، خاصة وأن مصر هى واجهتهم الأولى فى الدراسة، وذلك للبيئة والظروف المناسبة، وطبيعة الحياة فى مصر.
وأشاد الجانب الليبى بالخدمات التى تقدمها منصة "ادرس فى مصر" للطلاب الوافدين.
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