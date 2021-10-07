حضانات إيبارشية الزقازيق تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جدة - نرمين السيد - وفى سياق أخر، صلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، القداس الإلهى فى كنيسة الشهيد مار مينا فى منيا القمح، ودشن معمودية الكنيسة وعددا من الألواح المقدسة وأوانى الخدمة بها.
كما صلى، قبلها، القداس فى كنيسة القديسين الأنبا بيشاى والأنبا بطرس فى الزقازيق، ورسم 58 من أبنائها شمامسة.
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