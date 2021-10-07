جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف قامت بتعيين 740 شابا من مختلف المؤهلات منهم 5 من ذوى الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4.019 شابا.





وأوضح محمد أنور مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف فى تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، وفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، أنه تم استخراج 908 تراخيص مزاولة مزاولة حرفة، و952 شهادة قياس مستوى المهارة، كما تم التفتيش على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 209 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 40 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 45 ألف جنيه بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحتين وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 23 ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 740 شابا منهم 5 من ذوى الهمم ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.