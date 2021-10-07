فيديو- تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير وهضبة الأهرام

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططاتها لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ومنطقة هضبة الأهرام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد راشد محافظ الجيزة.





واستمرت المحافظة فى إزالة المعوقات المرورية لتحسين الرؤية البصرية وإضفاء اللمسات الجمالية على محور المريوطية حيث يشهد ترددا من قبل الأفواج السياحية.

وتنفذ محافظة الجيزة أعمال تطوير لطريق التجنيد وهو الطريق المجاور للمتحف المصرى الكبير وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه وبطول حوالى 2.5 كم حيث تشمل أعمال التطوير رصف طبقة الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار وأرصفة للمشاه ومساحات خضراء.

وتكمل المحافظة أعمال تطوير طريق المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطى وبطول 4 كم وهو من الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات.

كما تنفذ المحافظة أعمال تطوير شاملة لطريق سقارة السياحى وهو المحور الذى يعانى على مدار سنوات من وجود تعديات ومخالفات وإعاقه للحركة المرورية.

من جهة أخرى، بدأت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية، أعمال تطوير ورفع المخلفات وتجريد شارع استديو الأهرام بالحى فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022.

واستكملت المحافظة تركيب بلاط الإنترلوك وتجريد ورفع المخلفات بشارع استديو الأهرام من شارع الهرم بالإضافة إلى استكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع عمر بن أبى ربيعة من شارع الهرم.