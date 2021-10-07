فيديو.. الطلاب الوافدون يشيدون بدعم الأوقاف ماديا وثقافيا

جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة الرسمية لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، فيديو للطلاب الوافدون أعربوا من خلاله عن سعادتهم البالغة بالمشاركة فى الدورة التدريبية التى تعقدها لهم وزارة الأوقاف بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، وما يصاحبها من زيارات ميدانية، وبخاصة زيارتهم لميدان المساجد، وأدائهم صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيرى، صاحب قصيدة البردة والتى لطالما استمتعوا بإنشادها وسعدوا بزيارة مسجد ومقام صاحبها.



كما أعربوا عن شكرهم لكل ما تقدمه وزارة الأوقاف لهم من رعاية مادية وتثقيفية، وما تقيمه من معسكرات ورحلات ترفيهية للتعرف على معالم الحضارة المصرية، كما أثنوا ثناء بالغا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله.