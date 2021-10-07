فتح 6 عيادات لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام بورسعيد

تمكن فريق العمل من إدارة النظم والمعلومات، تحت إشراف دكتورة ألاء وردة، وبالتنسيق مع نائب المدير للخدمات الطبية الدكتور أحمد مختار فتح 6 عيادات لجراحة المخ والأعصاب.

تم افتتاح 6 عيادات لجراحة المخ والأعصاب، في أول ايام شهر أكتوبر، تحديدا يوم الجمعة؛ وذلك للعمل المتواصل من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ١٠ مساءا.

اختيار المواعيد وفترة العمل حرصا على راحتكم، ولتقليل قوائم الانتظار في تخصص جراحة المخ والأعصاب.

وخلال يوم واحد، مع بداية افتتاحها، يوم 1 أكتوبر 2021، تم استقبال 300 حالة بعيادات المخ والأعصاب.

توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية الشكر لفريق أطباء جراحة المخ والأعصاب؛ لعملهم في غير مواعيدهم ..

العمل في العيادات تحت إشراف وبالتنسيق مع:

د. محمد سعيد السنافيري - رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام بورسعيد.

باقي فريق العمل:

د. عبد العظيم السيد - استشاري جراحة المخ والأعصاب.

د. محمود الخولي - استشاري جراحة المخ والأعصاب.

د. محمد صبح - أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

د. محمد البتانوني - أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

د. كريم الشافعي - أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

د. علاء الحايس - طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب.

د. عبد الرحمن الدنجاوي - طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب.