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خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021، يرغب الكثير من المواطنين التعرف على الوسيلة التى من خلالها يمكن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021، والأوراق المطلوبة من أجل ذلك وكيفية الحصول على النتيجة.

دوت الخليج

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021

الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب تتم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى يرأسها الوزير خالد عبدالغفار، حيث يتم الدخول والقيام بالتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والقيام باختيار أيقون الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021.

ووفقًا لما هو متبع يلزم عند الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التعليم العالي، فإنه من الضرورى أن تقوم بتسجيل الدخول إلى عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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تلى تلك الخطوة القيام بتحديد أى الشعبة التى تدرس بها، سواء كان ذلك علمي أو أدبي، ويلزم ذكر ذلك بانضباطية كبيرة حتى لا يكون هناك خلط فى هذا الأمر.

يجب على الطالب أيضًا الراغب فى الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة أن يكتب المجموع التى حصل عليه واسم الكلية المرشح لها، ومن ثم الضغط على زر الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. نتائج المرحلة الثالثة

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت سابق نتيجة الثانوية العامة للمراحل الأولى والثانية وأيضًا الثالثة، كما خصصت موقع إلكتروني للدخول والاستفسار عن نتيجة المرحلة الثالثة.

كما أنه قد جرى تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية، خلال عملية الامتحانات التى امتدت لأكثر من أسبوع حتى يكون هناك توزيع للطلاب بما يساهم من تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.