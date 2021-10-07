/654923/أحمد-أبو-هشيمة-معرض-تراثنا-أكبر-معرض-للحرف اليدوية-والتراثية-فى-مصر-ويستحق-أن-نفتخر-به

أثنى النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على معرض “تراثنا” التى تقيمه وزارة التجارة والصناعة.

دوت الخليج

أبو هشيمة: معرض تراثنا أكبر معرض للحرف اليدوية

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة :" معرض تراثنا أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية فى مصر شئ يستحق أننا نفتخر به".

أبو هشيمة يثنى على مجهود وزارة الصناعة والتجارة

وتابع رئيس لجنة رياضة الشيوخ، أحمد أبو هشيمة:" جهد كبير من وزارة الصناعة والتجارة لإنجاح المعرض خلال السنين اللى فاتت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأختتم:" سعادتي ملهاش حد بالشباب اللى بيشاركوا فى المعرض".

وكان النائب أحمد أبو هشيمة، قد حالفه التوفيق فى انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث فاز برئاسة اللجنة وذلك بعد جهد وعمل كبير خلال الفترة الماضية.

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تجدر الإشارة إلى أن معرض تراثنا يقام سنويا تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات ويقام هذا العام في معرض مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى”.

ويضم معرض تراثنا أفخم وأجود المنتجات اليدوية المختلفة من سجاد يدوى، اكسسوارات يدوية، منتجات نحاسية، تطريز على القماش، وحدات اضاءة، منتجات خزفية، مفروشات وجلود، وأكتر كمان وبأسعار مالهاش مثيل!