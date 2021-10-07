ليفربول يحتفل بعيد ميلاد ألكسندر أرنولد الـ 23 «صور»

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يحتفل نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السابع من أكتوبر بعيد ميلاد البريطاني ألكسندر أرنولد، البالغ من العمر الـ 23 عام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر ليفربول على صفحته الرسمية فيس بوك، صورة لمدافع الفريق ألكسندر أرنولد، لبلوغة عامة الـ 23، وعلق عليها النادي بـ "عيد ميلاد سعيد لفتى الريدز الذهبي الذي يُكمل عامه الـ23 اليوم".

بعد ظهوره الأول مع ليفربول في مباراة كأس رابطة الأندية ضد توتنهام على ملعب أنفيلد في أكتوبر 2016، واصل ألكسندر أرنولد الظهور في 179 مباراة مع نادي طفولته، ليثبت نفسه كواحد من أفضل المواهب الشابة في العالم.

تصريحات أرنولد بعد التجديد

وقال ترينت في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "يشرفني أن تتاح لي الفرصة وأن يثق بي النادي لتمديد عقدي".

وأضاف: "الحالة التي يوجد بها النادي وأنا معه في مسيرتي هي دائمًا خيار جيد بالنسبة لي، التمديد والتأكد من وجودي هنا لفترة أطول هو دائمًا شيء جيد".

وواصل: "إنه النادي الوحيد الذي عرفته حقًا، لذا فإن التواجد هنا لهذا القدر من الوقت والتمديد للبقاء هنا لفترة أطول هو أمر رائع بالنسبة لي ولعائلتي".

وشدد: "إنها لحظة فخر بالنسبة لي، التجديد لليفربول والحصول على الثقة من قبل النادي والموظفين هو شعور رائع".

بعد ظهوره الأول مع ليفربول في مباراة كأس رابطة الأندية ضد توتنهام على ملعب أنفيلد في أكتوبر 2016، واصل ألكسندر أرنولد الظهور في 179 مباراة مع نادي طفولته، ليثبت نفسه كواحد من أفضل المواهب الشابة في العالم.

أرقام أرنولد مع ليفربول

بالإضافة إلى ذلك، سجل 10 أهداف حتى الآن وحصل على ميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر.

وتم اختيار ألكسندر أرنولد في القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية في عام 2019.

وتابع اللاعب الشاب: "ليس في كثير من الأحيان “أفكر في ذلك” ولكن أعتقد أنني حققت الكثير، لقد حققت الكثير من الأحلام والأهداف التي لم أكن أعتقد أنني سأفعلها".

حلم أرنولد

وأتم: "أنا أعيش الحلم كل يوم حقًا، أن أكون قادرًا على تمثيل النادي وأن أكون بين الأسماء واللاعبين وحولهم، ومن الواضح أن المديرين والموظفين، من الطراز العالمي، كل يوم هو امتياز بالنسبة لي، وأنا محظوظ جدًا لكوني في المركز الذي أنا عليه".