/654913/ياسمين-صبري-عن-تأليفها-مسلسلها-القادم-أنباء-مغلوطة-وغير-دقيقة

نفت الفنانة ياسمين صبري تأليف مسلسلها القادم التي من المقرر أن تشارك به في دراما رمضان 2022، مشيرة إلى أن هذا العمل من المقرر أن يشارك في كتابته المؤلف محمد عبد المعطي، وأنها اقتصرت على طرح فكرته فقط.

دوت الخليج يرصد حقيقة تأليف ياسمين صبري مسلسلها القادم

نشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، موضحة: “توضيح تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح، المسلسل فكرة ياسمين صبري وكتابة المؤلف محمد عبد المعطي، وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة”.

ياسمين صبري تكشف سبب امتناعها عن رمضان العام الماضي

وقالت في حوار لمجلة BAZAAR كاشفة عن سبب امتناعها عن التمثيل العام الماضي: «لا يمكنني وصف تجربتي بأنها ناجحة جدًا، فقد بدأت أصدق ما يشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية، فشاركت في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل لاقتناعي بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم أبذل أي جهد يذكر»

تابعت: «أمتلك موهبة لا يستهان بها فأنا فنانة وأتمتع بموهبة التمثيل إلا أنني لم أتمكن من إيجاد نص فني جيد، وهذا ما دفعني للامتناع عن التمثيل العام الماضي».

تصوير مسلسل حلم ليال لياسمين صبري

هذا وخلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسل جديد بعنوان «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

أخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.