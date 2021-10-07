/654919/تصفيات-كأس-العالم-كوريا-الجنوبية-تحقق-الفوز-على-المنتخب-السوري-بثنائية

انتهت أحداث مباراة كوريا الجنوبية وسوريا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح كوريا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم منتخب كوريا الجنوبية في نتيجة المباراة بتسجيل "إن بيوم هوانج" الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة، وسجل هيونج مين سون الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة.

وسجل عمر خربين نهاجم منتخب سوريا ولاعب فريق الوحدة الإمارتي، وجاء هدف سوريا بالتعادل في الدقيقة الت 84 من عمر اللقاء، ليأتي مهاجم توتنهام الإنجليزي الهدف الثاني لكوريا ويخطف المباراة.

تشكيل سوريا أمام كوريا الجنوبية:

في حراسة المرمى: عالمة.

خط الدفاع: سعد آل أحمد، خالد كردغلي، ميداني، ثائر كروما.

خط الوسط: عبد الرحمن أويس، يوسف، المواس، إسراء عامر.

خط الهجوم: خربين، السومة.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام سوريا:

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: هونج، كيم يونج جون، كيم مين جاي، لي يونج.

خط الوسط: سون هيونج مين، هوانج إن بيوم، جونج وو يونج، مين كيو سونج.

خط الهجوم: هوانج هي-تشان، هوانج يوي-جو.

قائمة منتخب سوريا:

وضمت قائمة المنتخب السوري، كل من حراس المرمى، إبراهيم عالمة، وطه موسى، وعبداللطيف نعسان، ويزن عرابي، واللاعبين، عبد الرحمن ويس، وعمرو ميداني، وعمرو جنيات، وخالد كردغلي، وفراس أرناؤوط، ومؤيد عجان، ومحمد صهيوني، وسعد أحمد، وثائر كوما، وإسراء حموية، ومؤيد الخولي، وتامر حاج محمد، وأحمد الأشقر، وأياز عثمان، وكامل حميشة، وفهد اليوسف، ومحمود المواس، ومحمد المرمور، ومحمد عنز، ومحمد عثمان، وأسامة أومري، وزاهر ميداني، رباعي خط الهجوم محمود البحر، وعلاء الدالي، وعمر خريبين، وعمر السومة الملقب بـ "العكيد".