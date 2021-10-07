/654920/زراعة-الشيوخ-تهنئ-الرئيس-والقوات-المسلحة-والشعب-بإنتصارات-أكتوبر-المجيدة

هنأ النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة الذكرى ال «48» لإنتصارات أكتوبر المجيدة، والذي عبر فيها الجيش المصري العظيم قناة السويس، واجتاح خط بارليف، وقهر الجيش الإسرائيلي وحقق انتصارًا عظيمًا سوف يتوقف التاريخ العسكري أمامه طويلًا بالبحث والتحليل.

دوت الخليج

عمرو أبو السعود: الجيش المصري غير تكتيكات الحروب الحديثة

وأكد النائب عمرو أبو السعود، أن الجيش المصري العظيم، غير تكتيتات الحروب الحديثة من خلال الأعمال البطولية التي قام بها المقاتل المصري سواء كان ضابطًا أو جنديًا، وكان بحق مفاجأة هذه الحرب، والذي واجه فيها جندي المشاه المصري الدبابة الاسرائيلية الأمريكية الصنع بسلاح الأر بي جي المحمول على الكتف ودمر المئات منها بهذه الأسلحة الخفيفة، مظهرًا قوته وبراعته وبسالته في الدفاع عن أرضه لا يخشى الموت.

عمرو أبو السعود: حرب أكتوبر المجيدة أعظم الحروب

وأضاف وكيل وزراعة الشيوخ، أن حرب أكتوبر المجيدة هي أعظم حروب مصر والأمة العربية على مدار التاريخ، فقد كان عبور الجيش المصري قناة السويس واجتياحه لحصن بارليف المنيع مفاجأة لكل دول العالم التي تأثرت بالإعلام الصهيوني المسيطر على الإعلام الغربي، مروجًا بأن جيش إسرائيل لا يقهر، مشيعًا أن مصر والأمة العربية أصبحتا جثةً هامدة لن تتحرك أبداً، وأن الطيران الحربي الإسرائيلى متفوق ومسيطر على السماوات العربية، لذلك كان هجوم الطائرات الحربية المصرية وتدميرها لمراكز القيادة والسيطرة للعدو في سيناء وعبور الجيش المصري قناة السويس وتدميره قواعد العدو الإسرائيلي الحصينة، ورفع العلم المصري ليرفرف عالياً في سماء سيناء مفاجأة كبرى لكل دول العالم.

ووجه النائب عمرو أبو السعود، التحية والتقدير لقواتنا المسلحة بمناسبة العيد ال «48» لإنتصارات أكتوبر المجيدة، ووصفها بأنها حصن الوطن ودرعه الواقي القادر على حماية أمنه القومي والرادع لكل الأعداء في أي وقت وحين، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة هي مدرسة الوطنية الأولى التي تحافظ على حدود الوطن وحدته وسلامة أراضيه، مقدمه أرواح أبنائها شهداء أبرار على مر العصور وحتى اليوم من أجل الوطن والمواطنين، مؤكدًا على ثقة الشعب في قوة وقدرات قواته المسلحة على حماية الأمن القومي والحفاظ على حدوده وردع كل من تسول له نفسه على العبث بمقدرات الوطن في الداخل أو الخارج.