كارتيرون ضيفاً على شوبير في أون تايم سبورتس اليوم

/654922/كارتيرون-ضيفا-على-شوبير-في-أون-تايم-سبورتس-اليوم

يحل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عبر قناة أون تايم سبورتس يومي الأحد والاثنين المقبلين للحديث في العديد من الملفات المهمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتطرق المدير الفني للفريق الأبيض للحديث عن منافسة الفريق على الدوري وكأس مصر في الموسم القادم، وموقف حمدي النقاز لاعب الفريق، وملف التجديد لنجوم القلعة البيضاء.

وسيتحدث كارتيرون عن الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي.

موعد سفر بعثة الزمالك

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.