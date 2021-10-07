/654924/الداخلية-تواصل-إطلاق-المرحلة-التاسعة-عشر-من-مبادرة-كلنا-واحد

«تحت رعاية رئيس الجمهورية» .. وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد ، واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من «فيروس كورونا المستجد كوفيد 19». المحافظات المشاركة فى مباردة كلنا واحد هم :- -مديرية أمن أسوان -مديرية أمن الإسكندرية -مديرية أمن الأقصر -مديرية أمن الغربية -مديرية أمن القليوبية -مديرية أمن المنوفية -مديرية أمن بنى_سويف مديرية أمن البحيرة وجاء ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

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