/654925/الشوط-الأول-الزمالك-يكتسح-جامعة-سيدني-بنتيجة-18-7

إنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك المصري أمام فريق جامعة سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتي المركز الثامن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الكوماندوز فريق الزمالك بنتيجة 18 – 7 في ظل سيطرة فريق الزمالك علي أحداث المباراة

وشهد شوط اللقاء الأول تفوق كبيرمن جانب لاعبي الزمالك وتقدم في النتيجة طوال أحداث الشوط.

وتألق حارس مرمي الزمالك محمود فلفل في الشوط الأول حيث تمكن من التصدي للعديد من الفرص من جانب لاعبي جامعة سيدني.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

نتيجة مباراة الزمالك وبرشلونة

وخسر الزمالك من برشلونة الإسباني بنتيجة 36-32 في لقاء الدور ربع النهائي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على صالة الملك عبدالله الرياضية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

خالد فتحي

وكشف خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج البعثة اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تتناول البعثة وجبة الإفطار، وبعدها سيعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أوليفر روي محاضرة فنية بالفيديو لشرح طريقة اللعب ومهام كل لاعب في المباراة، ثم بعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل أن يتناول الفريق وجبة غداء خفيفة والذهاب للصالة قبل اللقاء بساعة.