«يحمل صورة الراحلة دلال عبد العزيز»..شاهد البوستر الرسمي لفيلم «فرق خبرة»

/654926/يحمل-صورة-الراحلة-دلال-عبد-العزيزشاهد-البوستر-الرسمي-لفيلم-فرق-خبرة

كشف الفنان محمد الشرنوبي عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد «فرق خبرة» الذي يشارك به بجانب الفنانة هدى المفتي، مشوقا الجمهور لطرحة خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة

بوستر فيلم فرق خبرة

وظهر البوستر الرسمي لفيلم «فرق خبرة» تالذي نشره الشرنوبي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حاملا لصورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بجانب لقطات جمعت الشرنوبي بهدى المفتي من داخل العمل، وعلق الشرنوبي على العمل مشوقا الجمهور: “لماذ أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا”.

والعمل من بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

محمد الشرنوبي ينتظر طرح الجريمة في ديسمبر

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد الشرنوبي حالة من الإزدهار الفني السينمائي خلال الفترة المقبلة اذ ينتظر طرح فيلمين جديدين بالسينمات فضلا عن عدد من اعمال الأخرى التي يقوم بتصوريها في الوقت الحالي، اذ تستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم جديد بعنوان «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب محمد الشرنوبي وذلك في شهر ديسمبر المقبل، وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

مسرحية ياما في الجراب ياحاوي

ومن ناحية أخرى يعرض لـلشرنوبيي حاليًا مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقى، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلى، ومن إخراج مجدي الهواري.