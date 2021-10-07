سفير مصر بلندن ووزير بريطانيا للشرق الأوسط يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، مع جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تم مناقشة العلاقات الثنائية وما شهده مسار تعزيزها من تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، سواء على الصعيدين التجارى والاستثمارى أو فى إطار تسهيل حركة التنقل بين البلدين فى ظل التدابير المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأعرب السفير طارق عادل لوزير الدولة البريطانى عن تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون بين البلدين، وأن تسهم الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة فى تنشيط آليات الشراكة المصرية البريطانية بما يحقق مصالح الجانبين، ومن بينها تلك الخاصة باتفاقية الشراكة التجارية الموقعة بين البلدين. وتم التباحث حول الترتيبات الخاصة باستضافة بريطانيا لقمة تغير المناخ Cop 26 بمدينة جلاسجو مطلع شهر نوفمبر القادم، والتنسيق مع مصر فى ضوء اعتزامها استضافة قمة تغير المناخ اللاحقة العام القادم 2022. كما شهد اللقاء أيضا تشاورا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية.

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