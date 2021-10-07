صور- محافظ الإسكندرية يكرم 100 من حفظة القرآن فى النهضة والعامرية

جدة - نرمين السيد - شارك محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، فى حفل ختام المسابقة القرآنية الكبرى التى تنظمها شركة سيدى كرير للبتروكيماويات تحت إشراف ورعاية الأزهر الشريف، لأهالى منطقتى النهضة والعامرية فى إطار المشاركة المجتمعية الذى تقوم به الشركة نحو التنمية المستدامة.





وكرم محافظ الإسكندرية 100 من حفظة القرآن الكريم من أبناء منطقتى النهضة والعامرية، مشيدا بتميزهم. ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على هذه الاحتفالية والتى يتم تنظيمها للعام العاشر على التوالى، مؤكدا دور المشاركة المجتمعية لشركات البترول فى خدمة أهالى المناطق المحيطة بها. كما وجه الشكر لأولياء الأمور والمعلمين الذين حرصوا على توجيه أبنائهم وغرس القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وإزدهار لمصر، موكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتميزين فى كافة المجالات. جاء ذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة المسابقة ومدير عام الفتوى والوعظ بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة، والدكتور سيد خطاب أستاذ معهد القراءات بالأزهر الشريف.

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