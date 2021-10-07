/654918/متفوق-على-محمد-صلاح-هدف-نابي-كيتا-الأفضل-في-شهر-سبتمبر

احتفل فريق ليفربول الإنجليزي، بهدف الكيني نابي كيتا لاعب خط وسط الريدز، بعد تتويجة بأفضل أهداف شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز، متوفق على ثنائية الفرعون المصري محمد صلاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الدولي الكيني هدفه في شباك كريستال بالاس في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأنفيلد، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ليحقق الكيني نابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول أول جوائز الشهر في انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق الدولي المصري لقب أفضل لاعب في الشهر.

موقف ليفربول في الدوري

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة. و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

محمد صلاح

وسجل الفرعون المصري الهدف الثاني لفريق ليفربول في المباراة بعد مراوغة لدفاعات فريق مانشستر سيتي ثم وضعها بيمينة في شباك الحارس إيدرسون.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.