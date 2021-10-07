/654928/إصابة-9-أشخاص-في-إنقلاب-سيارة-ملاكي-بطريق--بلبيس---السلام

أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر انقلاب ميكروباص بطريق «بلبيس- السلام» أمام مصنع فواكه، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى.

دوت الخليج

وترجع تفاصيل الواقعة تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول 8 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم،ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق أخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي قيبل نفق أطفيح بالجيزة، مصرع 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث مروري بنطاق، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس.

تفاصيل الحادث

وكانت تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة في الجيزة بوقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود وفيات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي.