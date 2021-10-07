/654929/سيراميكا-كيلوباترا-يعلن-التعاقد-مع-عمرو-الحلواني-لمدة-موسيمين

أعلن نادي سيراميكا كيلوباترا التعاقد مع عمرو الحلواني قادماً من نادي أسوان لمدة موسمين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يسعي نادي سيراميكا إلي تدعيم كافة المراكز بالفريق من أجل المنافسة علي الدخول في المربع الذهبي في الموسم المقبل والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

صفقات سيراميكا

أعلن نادي سرايمكا كيلوبترا عن التعاقد مع اللاعب الدولي مصعب البطاط لمدة 3 مواسم، أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 4صفقات في الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي هويدي إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي هويدي إف سي.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب الدولي التونسي بلال السعيداني لمدة ثلاث سنوات ، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريبات مع الفريق في المعسكر المغلق المقام بمدينة شرم الشيخ.

اشترط نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على مبلغ مليون دولار مقابل التفريط في خدمات محمد إبراهيم لنادي بيراميدز.

وتقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي للحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل تحسبا لرحيل عبدالله السعيد لصفوف الزمالك.

وطلب نادي سيراميكا الحصول على مليون دولار مقابل بيع محمد إبراهيم خاصة وأن الأخير من الأعمدة الأساسية في الفريق.