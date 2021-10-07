/654930/وزير-الرياضة-يجتمع-مع-لاعبي-المنتخب-الوطني-قبل-مباراة-ليبيا

عقد الدكتور أشرف صبحي وزيرا الشباب والرياضة اجتماعاً اليوم الخميس مع لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بمقر المعسكر التدريبي المقام بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية استعداداً لمباراتي ليبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حث وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب علي تقديم أداء متميز خلال مباراتي ليبيا يطمئن الجماهير المصرية، ويليق بسمعة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز في مباراتي ليبيا للتربع علي صدارة المجموعة، وقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لاسعاد الجماهير المصرية، وبالتزامن مع الاحتفالات التي تعيشها مصر الآونة الراهنة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

أعرب وزير الرياضة عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب، وتقديمه لمستوي جديد متميز يُمكن من تحقيق الانجازات الفترة المقبلة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة التنسيق والمتابعة الدورية بين الوزارة واتحاد الكرة بشأن توافر كل طلبات الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين في سياق تهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات وتقديم مردود إيجابي في المباريات بما يسهم في سعادة وبهجة الجماهير المصرية التي تضع أمالاً كبيرا علي المنتخب لاسيما وأنه يضم كوكبة من نجوم الكرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا غداً الجمعة على استاد برج العرب قبل مواجهة ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر، حتل منتخب مصر المركز الثاني للمجموعة برصيد ٤ نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد ٦ نقاط.