/654931/صوروها-بالموبايل-تفاصيل-القبض-على-4-أشخاص-خطفوا-فتاة-في-توك-توك-بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد الأشخاص وكريمته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك، بقيام مجهولين باختطاف نجلته داخل مركبة «توك توك» حال سيرها بمنطقة الفلكي دائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض، وقيام 3 منهم بالتعدي عليها كُرهاً عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 4 أشخاص خطفوا فتاة في «توك توك» بالإسكندرية

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، نتج عن تحديد مرتكبي واقعة الخطف، وهم أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ضبط الهاتف والأسلحة المستخدمة في الخطف

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام رجال مباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الحادث، الهاتف المستخدم في تصوير المجني عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر .. واقعة ليست جديدة شهدتها العاصمة، حيث استغل شخص أحلام و أمال المواطنين في حل مشكلاتهم ومارس عليهم أعمال الدجل والشعوزة.

لم يجد العاطل وسيلة لجلب المال من أسرع الطرق سوي قيامه بالترويج لنفسه بقدرته على فك السحر ورد المطلقات وممارسة أعمال الدجل والشعوزة، حيث نجح رجال المباحث في ضبطه.

وكانت وردت معلومات الى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تؤكد قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر في القاهرة"له معلومات جنائية" بإتخاذ الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.