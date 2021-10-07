/654932/بفارق-19-هدف-الزمالك-يهزم-جامعة-سيدني-في-كأس-العالم-لكرة-اليد

إنتهت منذ قليل أحداث الشوط الثاني والمباراة والتي جمعت بين نادي الزمالك المصري أمام فريق جامعة سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتي المركز الثامن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد شوط المباراة الثاني تفوق كبير لنادي الزمالك واستمرار تقدمة في النتيجة بفارق تخطي ال15 هدف.

ومن المقرر أن يواجة الزمالك نظيرة نادي الوحدة السعودي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

نتيجة الشوط الأول

وانتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الكوماندوز فريق الزمالك بنتيجة 18 – 7 في ظل سيطرة فريق الزمالك علي أحداث المباراة

وشهد شوط اللقاء الأول تفوق كبيرمن جانب لاعبي الزمالك وتقدم في النتيجة طوال أحداث الشوط.

وتألق حارس مرمي الزمالك محمود فلفل في الشوط الأول حيث تمكن من التصدي للعديد من الفرص من جانب لاعبي جامعة سيدني.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

نتيجة مباراة الزمالك وبرشلونة

وخسر الزمالك من برشلونة الإسباني بنتيجة 36-32 في لقاء الدور ربع النهائي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على صالة الملك عبدالله الرياضية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.