«ممنوع البوس والأحضان»..فيديو قديم لـ سهير البابلي يعيدها للساحة الفنية

/654934/ممنوع-البوس-والأحضانفيديو-قديم-لـ-سهير-البابلي-يعيدها-للساحة-الفنية

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية فيديو قديم منذ عامين للفنانة سهير البابلي توجه من خلاله نصائح للجمهور لتجنب الإصابة من فيروس كورونا وظهرت به في بعض المواقف الطريفة كعادتها اختطفت عن طريقها قلوب الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيديو سهير البابلي الذي أعادها للساحة الفنية

الفنانة سهير البابلي

وتحدثت البابلي خلال الفيديو، قائلة: "بصوا يا حبايبي.. مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا".

وتابعت: "أنا في بيتي ممنوع البوس.. مانعة ولادي وأحفادي.. ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".

ويعود الفيديو لأكثر من عامين، حيث نشره الفنان عمر زهران حينها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لكي يطمئن الجمهور على حالتها الصحية، بعدما انتشرت الكثير من الأنباء حول تدهور حالتها الصحية.

مسلسل قانون سوسكا أخر أعمال سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي مسلسل “قانون سوسكا”، والذي قدمته عام 2016، ودارت أحداثه حول دكتورة مصرية تدعى رقية ولعبت دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت في كندا وعندما يتوفى زوجها تعود إلى مصر وتحول منزلها لبيت للمغتربات، وتكتشف من خلال الفتيات المشاكل التي تواجهن، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع.

والعمل من بطولة سهير البابلي، عزت أبو عوف، إنجي أباظة، بسمة محيي زايد، شيرين، رامي غيط، سماح غندور، رشا نور الدين ليندا فهمي، منير مكرم، إسلام صبري، تأليف ربيع فرج، إخراج مازن الجبلي.

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.