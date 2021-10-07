بعد ساعة من طرحها..عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية «رايقة»

/654938/بعد-ساعة-من-طرحهاعمرو-دياب-يتصدر-تريند-تويتر-بأغنية-رايقة

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية عمرو دياب من ألبوم عيشني

وكان قد طرح عمرو دياب أغنيته «رايقة» بعدما تم تسريبها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وجاءت كلمات العمل على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.

عمرو دياب يطرح حلو التغيير

وطرح النجم عمرو دياب ،أمس، أغنيته الجديدة «حلو التغيير» من ألبومه «عيشني»، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان قد تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعًا على أنغامي

ويواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحته الساحقة بشكل ممتالي كان أحدثها تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل، اذ نشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا خلال شهر سبتمر والذي شهد صدارة عمرو دياب في بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد كامل بأغنيته "على عيني" التي تصدرت تريند يوتيوب لأكثر من 5أيام متواصلة ، أما عن المركز الثالث فتألق به محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس والأخير بأغنية "الملوك".