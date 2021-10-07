إنفوجراف.. مشروعات عملاقة لحياة كريمة فى دمياط

جدة - نرمين السيد - تشهد قرى دمياط، التى تم اختيارها ضمن مبادرة حياة كريمة، العديد من الأعمال المنفذة على أرض الواقع والتى تهدف إلى تطوير هذه القرى وتوفير الخدمات الأساسية بها لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة مناحى الحياة التى يحتاجها المواطن.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة بدمياط: وتمكنت المحافظة من توفير 142 قطعة أرض وجار توفير قطعة أرض أخيرة لإنشاء مجمعات خدمات حكومية وزراعية وبيطرية ومراكز شباب ونقاط للإسعاف. ويتضمن قطاع التعليم تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والإحلال الكلى والجزئى والتوسعات لـ 30 مدرسة وبلغت نسب التنفيذ لبعضها ما بين 95% إلى 100%.

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