التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه فى إطار رؤية وزارة التعليم العالى، التى تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى وتحسين جودته، لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية الدور "الأول – الثانى"، لتسجيل رغباتهم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/9/2021، حتى يوم الإثنين الموافق 27/9/2021، وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثانى.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالى، أنه قد تبين وجود زيادة فى أعداد المتقدمين من خريجى الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضى بنحو 30810 طالب وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم إجمالى 243255 طالبا وطالبة، على موقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الطلاب المرشحين 240793 طالبا وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم، وفى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.

وذكرت أن عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية للكليات الجامعية 22809، والمعاهد تابعة للوزارة 217984 والاجمالى 240793، واستنفذ 2462 طالبا وطالبة، لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكترونى لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب "التحويلات"، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021، حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021.

وأشارت إلى أن التحويل بين الكليات الجامعية، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلى:

- التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفى حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكترونى فقط إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- فى جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وفى حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.